Uma ação rápida da Polícia Militar de Piratuba na manhã desta segunda-feira (14), resultou na prisão de cinco estelionatários, sendo três homens e duas mulheres. Eles estavam vendendo bolões de loteria com um valor acima do que é comercializado nas lotéricas. Eles se aproveitaram da presença do Caminhão da Sorte, que está em Piratuba, para tentar aplicar o golpe.

Os falsos bolões eram vendidos por R$ 20,00 e tinha um adesivo com o preço da cota e tarifa de serviço. Os estelionatários usavam camisetas com a logo da Caixa e afirmavam para as vítimas que estariam junto com o “Caminhão da Sorte”, que está no Parque Termal de Piratuba até o dia 19 de janeiro, para realizar os sorteios da semana.

O proprietário da Lotérica de Piratuba soube da presença de estelionatários e também teve relatos de que vários bolões falsos foram vendidos na cidade. Uma funcionária adquiriu um bolão e observou que o preço estava adulterado com um adesivo, que foi colado no lugar do preço original. Turistas e clientes procuraram a casa lotérica informando que estavam adquirindo os bolões.

Os detidos:

O homem de iniciais J.C.C., 38 anos, natural de Pato Branco (PR), relatou que vendia bolão da Mega-Sena, e que adquire os jogos na lotérica. Já C.M.D.P., 46 anos, natural de Renascença (PR), relatou que esteve em Piratuba para fazer venda de bolão e também disse que compram os jogos na lotérica e colocam adesivos com valores entre R$ 10,00 a R$ 15,00, e realizam a venda para pessoas nas ruas. Outro homem preso, E.L de A., 42 anos, natural de Cascavél (PR), rdisse que estava em Piratuba para vender material de limpeza. A mulher de iniciais C. do C.C., 49 anos, natural de Videira (SC), relato que adquire jogos na lotérica e que coloca adesivo no lugar do valor real. Vendendo assim cada jogo por valores que variam de R$ 10,00 a R$ 20,00. Em algumas ocasiões vai até o Litoral realizar a venda desses jogos. A mulher de iniciais S.D.P., 39 anos, afirmou que é moradora de Pato Branco (PR) e que ao saber que o “Caminhão da Sorte” estaria em Piratuba, aproveitou a oportunidade. O esquema é o mesmo, compram bolões e revendem cobrando um valor acima do que é cobrado na lotérica.

Os cinco envolvidos foram encaminhados à Delegacia para prestar esclarecimentos e em seguida foram levados ao Presídio Regional de Joaçaba. Eles responderão pelo crime de estelionato.

A PM apreendeu várias cartelas de selo com valores diferencias de R$ 10,00 a R$ 100,00. Também foram reciolhidos folhas de cheque, camisetas com a logomarca da Caixa, um veículo e R$ 1.713,85 em espécie;

Informações: Magronada