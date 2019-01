Nesta segunda-feira (14) a equipe Sub-17 do Galo retornou aos treinos, após aproximadamente 30 dias de descanso os jovens atletas se apresentaram a comissão técnica no turno da manhã e após breve conversa com o grupo a equipe iniciou a preparação para a temporada e já visando a disputa da Copa Maravilha de Futebol de Base, que acontece no final deste mês, entre os dias 26/01 a 01/02 na cidade de Maravilha.



Contando com grande parte dos atletas que trabalharam nas categorias sub-15 e sub-17 em 2018 o técnico Paulo Moro já conseguiu neste primeiro dia de treino trabalhar com boa intensidade com o grupo, alternando trabalho físico e tático nos dois períodos utilizados.



A Copa Maravilha de Futebol de Base envolve diversas equipes da região e é um bom teste para a equipe do galo, que disputará em 2019 a série B do Catarinense, Joguinhos Abertos de Santa Catarina, entre outras competições.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)