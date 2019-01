Acontece no próximo dia oito de março o Congresso Técnico da Federação Catarinense de Futsal para a disputa da Divisão Especial do Catarinense e o Estadual Sub-20. O encontro será realizado na sede da Fesporte. Às 16h, a reunião será com o sub-20 e com os clubes da Especial, às 14h. Nas duas competições, a Associação Concordiense de Futsal estará representando Concórdia.