O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani realizou cerca de 20.388 horas voluntárias no ano de 2018. O dado foi apresentado nesta semana durante exposição do balanço de prestação de contas dos serviços desenvolvidos no ano que passou.



O número corresponde a atendimentos pré-hospitalar, resgate veicular, combate a incêndio, além de atendimento a diversas ocorrências e formação de bombeiros mirins e aspirantes. Também se incluem nesse balanço atividades na comunidade como palestras, cursos, eventos com outras instituições do município e atividades extras.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani conta com cinco bombeiros contratados e 43 voluntários.