O Linha Sertão conquistou o título de campeão do Interiorano de Futebol Sete Masculino ao derrotar o Presidente Castello no segundo jogo da final da competição. O placar foi de 2 a 1 em jogo disputado na tarde do sábado, dia 12, no campo de Sertão.



Na terceira colocação ficou o Linha Pruciano, que que venceu o Canhada Funda nos pênaltis.