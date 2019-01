Bebê de três dias com problemas cardíacos é levado para Joinville

Uma criança de apenas três dias de vida precisou ser transferida de Concórdia para Joinville para a realização de um procedimento cirúrgico de emergência. O translado da criança foi feito na tarde desta segunda-feira, dia 14, pela ambulância do Samu até ao Aeroporto Municipal de Concórdia. O paciente seguiu de Concórdia por transporte aéreo feito pela aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militares.



Conforme informações, a família dessa criança é da cidade de Herval do Oeste. De acordo com o apurado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o problema cardíaco foi percebido durante a gravidez e por isso que a gestante foi trazida para Concórdia para a realização do parto.



De acordo com relatos, a criança nasceu, passou pelo processo de recuperação. Após a estabilização, a mesma foi transladada para Joinville, onde passará por cirurgia naquela cidade.