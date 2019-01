Um Voyage com placas de Seara se envolveu em um acidente no início da tarde desta segunda-feira, dia 14, na BR-470, em Apiúna. Três pessoas estavam no veículo e foram atendidas pelos Bombeiros e hospitalizadas.

De acordo com as informações apuradas pela Rádio Aliança, o carro de Seara e uma carreta bateram. Os três ocupantes do Voyage foram encaminhados ao Hospital de Ibirama. Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos e não precisou ser conduzido ao Hospital.

Equipes dos Bombeiros Voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio atenderam a ocorrência, com auxílio do Samu de Ibirama.