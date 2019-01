O engenheiro agrônomo Gustavo Lohmann irá atuar com Diomar Schneider, compondo a equipe que chefia a Gerência de Agricultura e Meio Ambiente de Alto Bela Vista.

O plano inicial é inteirar-se da situação. "A secretaria tem a função de coordenar a política agrícola do Município, prestando assistência e apoio aos produtores, e no primeiro momento deverá ser realizado um diagnóstico, formulação de objetivos e avaliação”, comenta ele. “É necessário identificar quais são as atividades que estão em andamento, averiguar a situação dos implementos agrícolas e encaminhar a parte burocrática da gerência” pontuou.

Com os trabalhos andando o plano para o desenvolvimento é encaminhar as licitações de sêmen bovino e sementes, em especial as de pastagens de inverno, que fazem parte do programa “Equivalência Produto”, popularmente conhecido como Troca X Troca. “O desafio é grande e a responsabilidade aumenta, porém, meu conhecimento na área foi o que me levou a aceitar o cargo. A importância do setor requer uma atenção especial, e para isso a equipe de agricultura precisa estar forte para sempre buscar recursos, inovações e atender da melhor forma o nosso munícipe” finalizou Gustavo.

Executivo Bela-vistense está sob chefia do Vice-Prefeito

A nomeação do gerente de Agricultura foi o último ato oficial da prefeita Catia Reichert antes do período de férias. No final da tarde de sexta-feira aconteceu a cerimônia de transmissão do cargo ao vice-prefeito Gilberto Maltauro, que estará à frente da municipalidade por dezesseis dias. A prefeita retorna ao cargo no dia 28 de janeiro.

Cristiano Auler / Ascom Prefeitura ABV