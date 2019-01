Seis focos do mosquito da dengue em 2019

Passados 14 dias do ano novo, o mês de janeiro já registra seis focos do mosquito da dengue em 20189. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia, através do programa de Combate a Dengue.



Na primeira semana do ano, apenas um foco havia sido encontrado no bairro Petrópolis. Desde então, outro criadouro foi localizado neste mesmo local e também nos bairros Nazaré, Nações, Natureza e no centro.



As chuvas, que tem sido constantes e em forma de pancada, associadas ao calor, favorecem no aparecimento de criadouros para as larvas.