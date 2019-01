Fato aconteceu na Oswaldo Zandavalli no começo da tarde desta segunda-feira, dia 14.

Parte da área central de Concórdia está sem energia elétrica e sem internet em função de um curto circuito, que provocou princípio de incêndio em poste em Concórdia. O fato foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira, dia 14, na Oswaldo Zandavalli, proximidades da Mecânica Zanella.



Conforme informações de testemunhas, o fogo teria iniciado por causa do galho de uma árvore, que teria encostado nos cabos de energia elétrica, provocado faíscas, que iniciaram o fogo. As chamas atingiram a caixa do cabeamento de fibra óptica de pelo menos três empresas de internet, provocando também colapso nesse sistema.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência. Por causa do incidenete, a parte da rua Oswaldo Zandavalli precisou ser fechada para o trabalho da Celesc e das empresas de internet. Alguns semáforos da área central também deixaram de funcionar por falta de energia.