Fato aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira, dia 14, no bairro Nazaré.

Um incêndio queimou parcialmente o interior e parte de um veículo em uma oficina mecânica em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 12h desta segunda-feira, dia 14, no fim da rua Marechal Deodoro, bairro Nazaré.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o fogo pode ter iniciado em um veículo e as chamas queimaram parte da área interna do estabelecimento. Populares perceberam a fumaça, entraram no local e iniciaram o combate ao fogo até a chegada do caminhão do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Foram usados seis extintores de incêndio para tentar debelar as chamas, que foram controladas tão logo a guarnição chegou no local.



Ninguém ficou ferido e apenas uma pessoa, que auxiliou no combate às chamas precisou ser atendida no local pela ambulância do Corpo de Bombeiros. As causas do incêndio não foram identificadas.