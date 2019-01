Um homem de 30 anos sofreu um acidente de trabalho na tarde de sexta-feira, dia 11, em Concórdia. Ele fazia o conserto do telhado de um barracão que serve como depósito, no Bairro Guilherme Reich, quando caiu. Por sorte, sofreu apenas ferimentos leves.

O local teve problemas na cobertura após o vento da quinta-feira, dia 10. De acordo com as informações repassadas à Rádio Aliança, a queda foi de cerca de quatro metros. O trabalhador caiu sobre alguns móveis e sofreu escoriações nas pernas, braços e no peito.

Colegas de trabalho socorreram o homem. Os Bombeiros Voluntários não chegaram a ser acionados.

Orientação:

Os Bombeiros recomendam que este tipo de serviço seja sempre feito por pessoas especializadas ou com experiência. “A gente sabe que quando o vento causas estragos nas coberturas as pessoas querem consertar de imediato. Mas o correto é contratar quem presta este tipo de serviço”, oriente o bombeiro voluntário Benini. “É melhor colocar uma lona sobre os móveis até o conserto, do que subir no telhado e correr riscos”, lembra ele. “E quem sobe para fazer os serviços tem que utilizar os acessórios de segurança. No caso de altura, como em coberturas, é essencial que se use o cinto de segurança, que é fixado e um ponto firme e no corpo da pessoa para evitar quedas”, ressalta Benini.