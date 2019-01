Mais uma vez a chuva causou transtornos em Concórdia. Na noite de domingo, dia 13, várias ocorrências foram registradas. Houve queda de árvore e casas foram alagadas.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados para a retirada de uma árvore na BR-153, no Km 107.

A água invadiu casas em Tamanduá, no Bairro dos Estados e na Rua Paraguai, no Bairro das Nações, onde recentemente moradores já tiveram problemas em função da tubulação. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento e auxiliaram as famílias.