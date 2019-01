O homem assassinado seria Noé Padilha dos Santos, morador de Linha Pinhal, interior de Seara. O assassinato aconteceu no início da madrugada de sábado, dia 12, em frente à igreja Santa Terezinha em Passo Fundo. Noé foi atingido por um disparo de fogo.

De acordo com informações repassadas à Brigada Militar, o atirador estava em uma caminhonete. Depois de atirar ele fugiu do local. A vítima ainda teria tentado correr, mas caiu na rua. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Desaparecidos (DEHD) e a equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP), estiveram no local do crime para levantar informações.

Os peritos recolheram cápsulas deflagradas, provavelmente de pistola calibre 380. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a necropsia. De acordo com o levantamento inicial da perícia, o homem foi atingido por pelo menos dois disparos, um nas nádegas e outro no pescoço.