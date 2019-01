Uma aeronave agrícola caiu no fim da tarde de sábado, dia 12, na Barragem Passo Fundo, interior de Campinas do Sul. O piloto Alexsandro Rotava, 24 anos, que estaria sozinho, é de Erechim, RS. O avião afundou na barragem e as equipes de buscas ainda procuram o equipamento e o piloto. As buscas foram retomadas na manhã de domingo com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo.

Dois moradores que estavam na beira do lago relataram a reportagem que ouviram um forte barulho na água e ao olharem, “vimos uma coluna branca de água subindo e se estendendo pelo lago, então pegamos o barco e fomos ver o que havia acontecido. Encontramos a roda do avião e avisamos o pessoal da fazenda”.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul foram acionados e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros de Erechim, que deslocaram ao local, mas com a noite chegando, as buscas foram canceladas.

No lago, os bombeiros localizaram uma mancha de combustível e sinalizaram o local com uma bóia presa a uma corrente e âncora para orientar as buscas que ocorrerão neste domingo. O local teria aproximadamente seis metros de profundidade.

Informações: Grupo Bom Dia / Erechim