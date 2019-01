Fato aconteceu no município de Campinas do Sul

Um dos três aviões da empresa Aerodinâmica Aviação Agrícola caiu no lago da barragem do Rio Passo Fundo, em Campinas do Sul, no fim da tarde deste sábado(12). A aeronave trabalhava em uma granja nas margens do lago quando ocorreu o acidente com o avião que estava sob o comando do piloto Alexsandro Rotava(24). O jovem é filho de agricultores de Linha Arine, São Valentim e teria iniciado as atividades profissionais na aviação agrícola no ano passado. Alexandro realizou o sonho e se formou piloto ainda em 2013.

Um morador das proximidades viu o acidente e teria testemunhado que o avião ainda ficou sobre a água por cerca de um minuto. A empresa é conhecida no meio pelos zelo no cuidado com as aeronaves e na escolha dos integrantes da equipe de colaboradores. O piloto seguramente usava todos os equipamentos de segurança, incluindo macacão antichamas, garantiu à noite passada uma fonte próxima da direção da empresa. “O rigor na manutenção das aeronaves, no treinamento da equipe e no uso de tudo o que é recomendado para a segurança, é disponibilizado pela empresa”, garantiu a fonte que prefere o anonimato.

Momentos após o acidente os bombeiros de Campinas do Sul foram acionados e no local constataram dois vestígios do acidente: uma parte de um dos trens de pouso do avião e sinais de combustível na água, onde supostamente o avião se encontra submerso. O sol já havia desaparecido no horizonte quando os bombeiros de Erechim, que também foram acionados, deixaram o local.

Na manhã deste domingo(13) uma equipe composta também por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo vai fazer as buscas, começando pelo local sinalizado com uma boia, no ponto que aparece sinais de combustível na água.

Caso o corpo do piloto seja encontrado, os bombeiros comunicarão a autoridade policial da área, no caso o delegado de polícia de plantão no fim de semana na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, em Erechim. É a autoridade policial que determina a comunicação e solicitação da perícia no local. A remoção da aeronave deve obedecer critérios a serem determinados pela perícia da Aeronáutica.

