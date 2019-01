O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia registrou crescimento no número de ocorrências em todo o período de 2018 numa comparação com 2017. Os dados fazem parte do levantamento feito pela corporação sobre todas as atividades ou atendimentos realizados.



Em 2017 foram 6.230 atendimentos e no ano passado, 6.299. A diferença é de 69 ocorrências o que dá um percentual de 1,11%.



Dentre os atendimentos que registraram aumento estão os Pré-Hospitalares, conhecidos como APH. Foram 446 em 2017 e 456, em 2018. Isso dá um aumento de dez atendimentos em um percentual de 2,24%. A maioria envolve acidentes com motocicleta. Sendo que as colisões entre carro e moto tiveram 255 atendimentos no ano passado, ante 220 em 2017, o que dá uma diferença de 35 atendimentos ou 15,91%.



Por outro lado, houve diminuição no número de incêndios. Foram 128 ocorrências dessa natureza no ano passado e 159 no ano anterior. Isso dá uma diferença de 31 ocorrências ou 19,50% para menos.



Esse índice foi puxado para baixo pelo número de incêndio em vegetação, que caiu de 2017 para 2018, sendo 28 no ano passado ante 44 no período anterior.