A Universidade do Contestado abriu as inscrições para o Vestibular de Verão 2019. São ofertadas vagas para 55 cursos de graduação para os campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho em diferentes áreas do conhecimento.



A grande novidade deste processo é a oferta do Curso de Medicina Veterinária para os campi de Concórdia e Mafra. A Reitora Solange Sprandel da Silva destacou que o curso visa sanar uma demanda de mercado e tem como maior diferencial a oferta no período noturno, oportunizando o acesso daquele acadêmico que trabalha durante o dia e tem como opção estudar à noite. Atualmente o curso de Medicina Veterinária é ofertado no Campus de Canoinhas e disponibiliza à comunidade o único Hospital Veterinário do Planalto Norte.



As inscrições estão abertas no SITE até 29 de janeiro de 2019.



Para a inscrição



 Acessar o link INSCRIÇÃO ON-LINE no site e preencher o Requerimento de Inscrição, conforme instruções contidas na página;

 Imprimir o requerimento de inscrição e o boleto bancário para pagamento da taxa no valor de R$ 40,00;

 Providenciar o pagamento da taxa até o dia 30 de janeiro de 2019.



Prova



Data: 10/02

Horário: 09h às 12h.

Local: Campi da UnC – opção do candidato na ato da inscrição



Conteúdo: A prova será composta de redação e 20 questões, sendo 10 de Português e 10 de Matemática. A redação será dissertativa sobre o tema proposto para o Vestibular de Verão UnC, utilizando o mínimo de 15 e máximo de 20 linhas. Na redação serão avaliadas a coerência e a coesão textuais. As questões de português e matemática serão objetivas, múltipla escolha.

(Fonte: Camila Fachi)