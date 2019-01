A Administração Municipal de Arabutã encerrou o ano de 2018 com muitas realizações. A prefeita Leani Schmitt explica que, apesar das dificuldades econômicas, com empenho e criatividade da equipe foi possível concluir os projetos traçados para o segundo ano de Governo. “Diante das dificuldades econômicas de 2018, conseguimos encerrar o ano com os serviços em dia, exceto dentro das propriedades, que são muitos. Tivemos investimentos significativos no agronegócio”, pontua.



Segundo a prefeita, 2018 foi um ano de expressivos investimentos na área do desenvolvimento econômico. “Arabutã cresce ano após ano. Foram 12 aviários construídos, dois grandes empreendimentos na suinocultura e também na área leiteira de onde vem o nosso maior movimento econômico. Neste sentido, há um grande trabalho da administração com acessos às propriedades, estradas e cascalhamento. Além disso, tivemos a instalação da empresa Ferticel em Linha Paraíso, a Ervateira Arend, a ampliação do Lacticínios Müller, bem como a construção de duas PCHs”.



Conforme Leani Schmitt, as duas grandes associações de agricultores do município estão sendo equipadas com máquinas e equipamentos. Na Saúde, houve investimentos em veículos e no calçadão em frente ao Centro de Especialidades, bem como a ampliação do convênio com o Hospital Osvaldo Cruz. Na Educação, ênfase na formação docente e colocação de cercas e calçadas nas escolas, proporcionando mais segurança aos alunos. O Município desenvolveu ainda o projeto “Educação para Todos”, envolvendo toda a comunidade escolar. Na Cultura, destaque para as danças, oficinas, funcionamento da Casa da Memória e a Banda Municipal. Na Infraestrutura, pavimentação de ruas e projeto de asfalto para a comunidade de Canhada Grande. No Esporte, a realização de vários campeonatos, envolvendo em torno de 2.500 atletas.



A prefeita de Arabutã, Leani Schimitt, faz questão de destacar a importância das emendas parlamentares que também contribuíram para o desenvolvimento do município, garantindo investimentos na Saúde, aquisições de veículos, equipamentos, ensiladeiras, distribuidores de adubo, carretas basculantes, retroescavadeiras e trator agrícola. “Para 2019 temos a intenção de pavimentar um trecho da comunidade de Canhada Grande com recursos próprios. Iniciar a obra de pavimentação da Sede ao Distrito de Nova Estrela, através do financiamentos de R$ 2 milhões no BRDE.

Também estamos aguardando recursos para mais uma etapa do Centro de Eventos, da Ciclovia (da Sede ao Portal) em Linha Aurora e de uma quadra poliesportiva para Nova Estrela.



Por fim, a prefeita faz um agradecimento a toda equipe pelo comprometimento que teve em mais um ano de trabalho. “Agradecemos a todos os funcionários da administração, a nossa equipe de comissionados, aos parceiros e aos vereadores pelo empenho e dedicação. Agradecemos ao povo que acredita na nossa gestão e que juntos possamos trabalhar com o foco no desenvolvimento do município. Que as diferenças partidárias não sejam maiores do que o interesse coletivo e que o ano de 2019 seja abençoado e de grandes conquistas”, finaliza.

(Fonte: PG Comunicação)