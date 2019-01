A Polícia Civil de Concórdia prendeu preventivamente W.D, de 19 anos, apontado como principal suspeito do assassinato de Ivonir Recaltate na noite do último dia três. A detenção se deu através de mandado judicial e foi cumprido na tarde desta sexta-feira, dia 11. Conforme informações preliminares, o suspeito foi detido em casa.O carro, usado por ele no dia do crime, também foi localizado. A Polícia Civil ainda não se manifesta sobre as razões dessa prisão.



A Polícia Civil agora trabalha para tentar localizar a arma do crime.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, W.D havia se apresentado na Polícia Civil no último dia sete e passou a aguardar a conclusão do Inquérito em liberdade.



O crime aconteceu na noite do último dia três, na Travessa Lamonatto. Ivonir Recalcate saia do trabalho e estava embarcando em sua moto quando foi abordado por W.D, que estava em um veículo Gol. O suspeito teria saído pela porta do passageiro e efetuado quatro disparos contra a vítima, sendo que três acertaram o tórax e um pegou de raspão. Recalcate tentou correr, mas caiu a poucos metros, onde morreu.