O protocolo de assinatura da documentação que destina recursos pelo Fundo Municipal da Saúde – (FMS) à Sociedade Beneficente, que atende as comunidades de Piratuba e Ipira, aconteceu na última semana. O valor repassado em 2019 é de R$ 612 mil, que será pago durante os meses até o final do ano. O aumento em relação ao ano passado é de R$ 48,6 mil.

Os documentos foram validados com assinatura do prefeito Olmir Paulinho Benjamini (Bile) e do presidente da Entidade, Herto Horn. O ato contou ainda com a presença do vice-prefeito Evando de Azeredo e do gestor Giovani Meneghel, titular da pasta Administração e Finanças.

O convênio objetiva manter os atendimentos de assistência médica, enfermagem, ambulatorial, hospitalar, serviços de plantão, urgência e emergência e consultas eletivas, de forma gratuita para a população piratubense. O contrato tem vigência para todo o ano de 2019, se encerrando em 31 de dezembro deste ano.

De acordo com o prefeito Bile, por meio do convênio está garantida a manutenção dos serviços fundamentais de assistência à saúde pública da comunidade piratubense.

Fonte: Ernóy Matiello / Ascom Prefeitura de Piratuba

.