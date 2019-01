Muitas conversas surgiram a cerca do futuro de umas das escolas mais tradicionais de Concórdia, a Cnec. No fim do ano passado ocorreu uma reestruturação do comando do colégio e o professor Ducimar Basso, de Erechim, foi nomeado diretor da unidade de Concórdia. “O que tem que ficar bem claro à comunidade é que o Cnec não vai fechar. Houve uma mudança de direção”, frisa.

Basso diz que a administração do colégio é feita por uma rede nacional. “Houve uma mudança estatutária e hoje todas as escolas do Cnec tem o mesmo conteúdo, material didático e as mesmas ferramentas”, explica o diretor. Na unidade de Concórdia, a meta para 2019 é oferecer o ensino fundamental (1º ao 9º ano).

A escola vai iniciar o ano letivo com cerca de 100 estudantes. Em 2019 não serão abertas turmas de educação infantil e nem de ensino médio. “Vamos preparar o aluno que temos neste momento para assumir uma postura de ensino médio em 2020”, afirma o diretor.

A equipe de professores já foi contratada e no dia 21 de janeiro vai iniciar a semana de formação pedagógica. “Queremos aproximar as famílias e dos professores e oferecer muita formação pedagógica para que realmente se tenha um ensino de qualidade”, destaca Basso.

A estrutura física da escola Cnec tem capacidade para atender cerca de 600 alunos em três turnos. O diretor comenta que serão feitas algumas reformas urgentes. “Não estamos em possibilidade de fazer grandes gastos e as demais serão feitas aos poucos”.