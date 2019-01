Vítima já manteve contato com familiares e afirma estar bem. Caminhão já foi encontrado.

Motorista de Ipumirim é vítima de assalto no Centro-Oeste

Um motorista de caminhão de Ipumirim foi assaltado durante a quinta-feira, dia 10, na região Centro-Oeste do país. O fato aconteceu no estado de Goiás, possivelmente na cidad de Santa Helena de Goiás. O motorista e o caminhão já foram localizados. O profissional passa bem.

Conforme o site, Ipumirim Notícias, o motorista de caminhão, identificado como Clareci Genir Pautz, conhecido como Branco, estava carregando bebida em Anápolis-GO. Poucas horas depois, o sistema de rastreamento indicou como última posição do veículo a cidade de Santa Helena Goiás, na tarde da quinta-feira. Desde então, ele não deu mais notícias.



Porém, durante a madrugada o motorista manteve contato com familiares, informando o ocorrido e dizendo estar bem. O caminhão foi localizado mais tarde. As circunstâncias do assalto não foram informadas.