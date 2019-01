A Rede BiogásFert, do projeto "Tecnologias para produção e uso de biogás e fertilizantes a partir do tratamento de dejetos animais no âmbito do plano ABC" da Embrapa Suínos e Aves, tem um novo site no ar desde hoje (10). Disponível no endereço www.embrapa.br/suinos-e-aves/biogasfert, o espaço traz os resultados das pesquisas da rede.





O conteúdo está dividido em biogás, fertilizantes, emissões de gases de efeito estufa, inteligência territorial e ações de transferência de tecnologia e comunicação. Também está disponível uma lista com mais de 90 publicações, incluindo documentos, artigos e comunicados técnicos, que podem ser baixados gratuitamente.





O objetivo das pesquisas foi oferecer para a sociedade soluções tecnológicas para a produção e uso integrados de biogás e biofertilizantes orgânicos e organominerais a partir de dejetos animais nos diferentes sistemas de produção agropecuários. Tudo isso, visando estratégias de desenvolvimento sustentável com foco em agricultura de baixo carbono.





A Rede BiogásFert tem a parceria do CIBiogás, Emater/RS-Ascar, Fiocruz, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Inmetro, Instituto Nacional de Tecnologia, Udesc, Unesp, UFJF e UFSM e interação com as redes ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), FertBrasil e Pecus.





(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa)