Embora esteja a cargo da Polícia Federal de Chapecó, o objeto que foi explodido na última sexta-feira, dia quatro, na área central de Concórdia não era nenhum tipo de explosivo. A informação preliminar é do comando do Bope de Florianópolis, que realizou o procedimento na última semana na área central de Concórdia. Após todo o procedimento realizado, usando explosivo para provocar a explosão do pacote suspeito, o material foi levado para a Superintendência da PF na maior cidade do Oeste.

Conforme informações obtidas pela Rádio Aliança, a suspeita é que o objeto possa ser uma peça veicular e sem nenhum material inflamável. Em princípio, nada de ilícito teria sido achado dentro desse pacote. O Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança vem mantendo contato com a Polícia Federal de Chapecó, porém não obteve retorno para saber os procedimentos dessa investigação.

De acordo com o que foi noticiado na última semana, um pacote suspeito foi interceptado pela Polícia Federal na Agência dos Correios de Concórdia. Acreditava-se que pudesse ser um explosivo, o que demandou do trabalho do Bope, que veio de Florianópolis para Concórdia.



O objeto foi explodido propositalmente na praça central, rente ao muro do Parquinho da Praça Central. Tal procedimento fez com que a área central fosse evacuada num raio de três quarteirões por aproximadamente 2h30.