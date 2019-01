Depois de um trabalho de investigação a Polícia Civil de Concórdia, através da DIC/Fron, prendeu um rapaz de 21 anos por envolvimento com o tráfica de drogas. Os policiais também apreenderam 60 pedras de crack. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 10 em Concórdia.

De acordo com informações da Polícia Civil, a droga e o suspeito foram localizados na Rua Maria Paese Neto, Bairro Vila União. No local foram abordados M. S. dos S. de 21 anos e um adolescente de 16.

A droga estava com o menor e M.S. possuia apenas dinheiro. Mesmo assim, a Polícia Civil já tinha coletado informações que apontam o envolvimento do maior no tráfico de drogas. Inclusive a investigação constatou que ele agia sempre utilizando adolescentes.

M.S. dos S. foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, e encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia. O adolescente também responderá pela prática.