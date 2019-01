A chuva e o vento que atingiram Concórdia na tarde desta quinta-feira, dia 10, causaram transtornos em alguns locais da cidade. Mesmo que o tempo de chuva não tenha sido muito grande, árvores caíram, casas foram destelhadas e, como de costume, alguns pontos ficaram alagados.

No Guilherme Reich o vento danificou um abrigo de passageiros. Além do centro, os Bombeiros Voluntários receberam chamados dos bairros Santa Rita, Santa Cruz, Poente do Sol , Colibri, Natureza, perfazendo um total de 13 atendimentos de destelhamentos ou danos em imóveis por causa do vento. A corporação também está com equipes para realizar a retirada de árvores das SC 390, sentido Embrapa e na BR 153.

Alguns locais em Concórdia ficaram sem energia. A maior cidade da Amauc chegou a ter quatro mil unidades desabastecidas, por alguns instantes. Irani, cerca de duas mil. Os municípios de Arabutã, Seara, Lindóia do Sul e Ipumirim também tiveram pontos de falta de luz, em função da vegetação ter rompido dos cabos de energia elétrica com a força do vento.