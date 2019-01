Entrega ocorreu no fim do mês passado.

Após o encerramento do ano legislativo de 2018, o presidente da Câmara de Vereadores de Alto Bela Vista, Élio Alfredo Lohmann, fez a entrega oficial das sobras dos recursos do ano corrente para o vice-prefeito Gilberto Maltauro, no dia 27 de dezembro.

O presidente da Câmara destacou que a mesa diretora primou pelos princípios da eficiência e da economicidade na realização das despesas. "Os vereadores do município cumpriram o papel de legislar, fiscalizar, indicar e julgar adequadamente durante o ano de 2018, gastando apenas os recursos constitucionais e devolvendo o valor de R$ 298.589,28", registrou Lohmann.

Ele sugeriu ao Executivo Municipal que a aplicação destes recursos seja feita em implementos agrícolas.

(Fonte: Jornal A Comunidade)