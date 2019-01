A CDL Concórdia em parceria com as empresas associadas promoveu na manhã desta quinta-feira (10), no auditório do Centro Cultural a entrega do último e grande sorteio do Show de Prêmios do Comércio de Concórdia – R$150 MIL em vale-compras. O sorteio realizado no dia 27 de dezembro alusivo as vendas de Natal contemplou 72 consumidores que apostaram nas empresas da cidade.

A ocasião contou com a participação do atual presidente, Rogério Cecchin, e do empresário, Heldemar Maciel, que esteve à frente da entidade em 2018. Os diretores de campanhas de vendas, Marcos Menegat e Vanderlei Dal Zott, assim como o vice-presidente, Gabriel Sabino, também estiveram prestigiando a entrega final. “Muitos clientes satisfeitos afinal foram mais de 200, sem contar neste formato de vale-compras em que o valor da premiação pode ser gasto em várias empresas, assim todos saem ganhando de alguma forma. Valorizar os vendedores também foi algo assertivo e para esse ano reforçamos o compromisso de fortalecermos ainda mais o varejo, as indústrias e as empresas prestadoras de serviço”, afirma Cecchin.

Na lista dos sortudos (as), destaque para as duas ganhadoras dos vales maiores. Silvana Saatkamp, que comprou no Caitá Supermercados e levou R$10 mil em compras comemora a premiação. “Quando meu irmão me deu essa notícia vibrei muito, chorei e agradeci à Deus e a entidade pela oportunidade. Essa é a segunda vez que fui contemplada nas campanhas da CDL e o que costumo dizer que é preciso primeiro preencher corretamente os cupons e acreditar que um dia a sorte vai bater na sua porta. Estamos reformando a casa, então uma parte deste valor será aplicado nisso e foi realmente um presentão de Natal”.

A agricultora, Celestina Munaretto, de Linha Ouro, que comprou na Nova Móveis e Eletrodomésticos e foi a grande sortuda do vale-compras de R$20 mil também agradeceu as empresas pela iniciativa. “Comprei um armário de duas portas e preenchi três cupons, quando recebemos a ligação não acreditamos pensamos que era trote, mas depois quando retornarmos à ligação tivemos a confiança e comemoramos bastante em casa com a família. Inclusive no momento que entraram em contato conosco estávamos fazendo compras no comércio de Concórdia.Com a premiação vou dar atenção primeiro a minha saúde e depois vamos avaliar as prioridades”.

Menegat confirma que a campanha vem sendo fortalecida ao longo dos últimos anos, e que para 2019 um novo formato será estudado, tudo com o objetivo de ajudar positivamente no bom andamento dos negócios das empresas associadas. “As campanhas de vendas são aliadas do varejo e das empresas como um todo. Todos os anos avaliamos o formato e aprimorarmos a proposta de acordo com consulta com os próprios associados. Agora estamos direcionados para a Liquida Concórdia que acontece de 21 a 26 deste mês e após incentivamos às vendas de materiais escolares. Acreditamos que a campanha 2018 cumpriu a sua finalidade de ajudar os lojistas e ainda de valorizar os consumidores em diferentes datas comemorativas”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)