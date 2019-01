Um homem que reside em Nova Brasília, Concórdia, relatou na Delegacia de Polícia que está recebendo ameaças. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado nesta semana, tiros foram disparados contra sua residência recentemente. Assustado o morador procurou a Polícia.

As informações repassadas na Delegacia dão conta de que no último final de semana um carro preto parou em frente à casa do denunciante. Dois homens estariam no veículo e chamaram o dono da casa. Ao ir até a porta, um dos ocupantes do automóvel teria feito dois disparos com arma de fogo. Um para cima e outro na direção da casa. Ninguém foi atingido.

No relato, o proprietário do imóvel disse aos policiais que a arma usada parecia ser uma pistola cromada. Também ressaltou que os homens fizeram ameaças, dizendo que na próxima vez os tiros poderiam ter outra direção.

Na noite dos disparos a Polícia Militar foi acionada, fez rondas no bairro e nas proximidades, mas não localizou o carro e os suspeitos.

O homem ameaçado acredita que a ação dos ocupantes do carro tenha sido motivada por um desentendimento que tiveram em um jogo de futebol.