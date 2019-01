O empreendedorismo é um importante mecanismo para quem está em busca de um crescimento pessoal e profissional. Mas, para ser um empreendedor é preciso conhecimento, criatividade, ousadia, visão de mercado e muita inovação. A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) e o Sebrae promovem de 11 a 16 de março mais uma edição do EMPRETEC. Uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que visa desenvolver características de comportamento empreendedor, bem como identificar novas oportunidades de negócios.

Segundo o analista técnico do Sebrae-SC, Eduardo Sganzerla, o EMPRETEC é uma excelente oportunidade para quem tem o desejo de desenvolver a sua capacidade empreendedora. No mundo inteiro, o método tem contribuído para a criação de um número significativo de empreendedores. São pessoas que acreditaram na proposta do EMPRETEC, absorveram os conteúdos transmitidos e hoje fazem a diferença nas atividades empresariais. São 60 horas de capacitação, em seis dias de imersão, nos quais o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que apontam como um empreendedor de sucesso deve agir, tendo como base 10 características comportamentais.

A ACIC e o SEBRAE já desenvolveram outras edições do EMPRETEC. Em todos encontros, as experiências foram altamente produtivas. No decorrer dos anos, a Associação Empresarial de Concórdia tem recebido diversos depoimentos de pessoas que se aprofundaram nos estudos, montaram seus negócios e consolidaram suas caminhadas na condução de seus empreendimentos. O EMPRETEC é uma metodologia inspiradora, que tem despertado nos participantes o espírito criativo e empreendedor.

No Brasil, o EMPRETEC é realizado com exclusividade pelo Sebrae desde 1993 e já capacitou 258 mil pessoas em 11 mil turmas distribuídas pelas 27 unidades da Federação. Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae em 2017 com 2.884 clientes atendidos, a satisfação geral com o EMPRETEC é muito positiva: 75% dos participantes ficaram muito satisfeitos, tendo atribuído notas 9 ou 10 para curso, gerando nota média de 9,1.

