Os carnês estão à disposição no site da Prefeitura de Concórdia (www.concordia.sc.gov.br) e pelo sistema no endereço www.nfs-e.net às empresas e contadores que já tem cadastro e acesso liberado. A tributação deste ano sofreu correção de acordo com o índice de inflação que foi de 3,55% e a Unidade Fiscal de Referência – UFIR é no valor de R$ 3,6528.

A exemplo do último ano, a Administração Municipal não emitirá, de forma impressa, os carnês dos Alvarás (TLLF) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN Ofício e ISSQN Estimado). A mudança proposta objetiva a redução de custos e agilização no processo.



A maioria das empresas têm contadores que normalmente se responsabilizam pela emissão dos carnês. Aos que não contam com trabalhos contáveis contratados, será possível solicitar a impressão dos carnês no setor de Fiscalização da prefeitura.



O ISSQN Ofício tem como data de vencimento da parcela única o dia 15 de fevereiro. A data é a mesma para pagamento da primeira parcela. O ISSQN Estimado, que é parcelado em 12 vezes, também terá como vencimento da primeira parcela o dia 15 de fevereiro. Já o Alvará tem vencimento no dia 15 de março, em cota única ou a primeira das três parcelas.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)