O Insituto Federal Catarinense, campus Concórdia, também está oferecendo vagas em cursos do ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. A informação foi confirmada nesta semana. Além da Capital do Trabalho, o IFC também oferta vagas através desse sistema em 15 municípios.

Conforme o comunicado, o IFC oferece 23 opções de cursos superiores (bacharelado; licenciatura e tecnologia): Agronomia; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Ciências Agrícolas; Design de Moda; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Física; Gestão de Turismo; Logística; Matemática; Medicina Veterinária; Negócios Imobiliários; Pedagogia; Pedagogia – Ênfase em Educação do Campo; Química; Redes de Computadores; Sistemas de Informação; Sistemas para Internet.



A participação no Sisu se dará pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2018.

As inscrições no Processo de Seleção pelo Sisu serão recebidas de 22 a 25 de janeiro pelo www.sisu.mec.gov.br. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de janeiro pelo site do Sisu e pelo Portal de Ingresso do IFC.