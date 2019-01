O recesso dos Vereadores do Poder Legislativo de Itá foi interrompido nesta semana para atender a uma convocação de sessão extraordinária. O Prefeito Jairo Sartoretto encaminhou na última semana ofício solicitando análise em regime especial de três projetos. A sessão foi realizada nesta terça-feira, dia 08, na Câmara local e marcou o início das atividades da nova mesa diretora. O assessor administrativo do Executivo, Jair Moschetta, também esteve presente e explanou sobre os projetos.



Em reunião realizada no fim de 2018, o Prefeito falou aos vereadores sobre a situação de projeto para aumento do valor a ser repassado para o Carnaval e que na ocasião foi rejeitado pelo Legislativo. Por isso, remeteu para análise o Projeto de Lei 001/2019, novamente solicitando o ajuste nos valores mencionados, sendo que se mantém o valor de até R$ 35 mil para cada escola de samba e o valor para Liga Independente das Escolas de Samba (LIESITA) passa de R$ 70 para 130 mil, com o objetivo de suprir também despesas de mídia e publicidade. Desta vez, o projeto foi aprovado com sete votos favoráveis e um contrário do Vereador Alcir José Hall (PR), que justificou o voto pela falta de planilha de previsão de custos que havia solicitado.



Também estiveram em análise e foram aprovados por unanimidade em votação única o Projeto de Lei Complementar 001/2019 que cria função gratificada para as funções de coordenador das atividades de decoração da cidade em eventos e datas festivas e, o Projeto de Lei Complementar 002/2019, que dispõe sobre a criação de cargo de fiscal de tributos para o município.



Os trabalhos ordinários na Câmara de Itá serão retomados no dia 04 de fevereiro.

(Fonte: Soraia Budke/Ascom/Câmara de Vereadores de Itá)