Nesta quinta-feira (10) serão iniciadas as matrículas das escolinhas do galo para 2019.

As matriculas iniciam às 13h30min no escritório do galo que fica localizado abaixo da arquibancada descoberta e para a matrícula será necessário que o responsável pela criança preencha a ficha de inscrição e tenha em mãos o RG e CPF para cadastro no sistema do clube.

Ainda no mês de dezembro no site do clube deu-se início as pré-matrículas, onde foi possível que interessados já sinalizassem o interesse em participar das escolinhas.

“Já fazia parte do planejamento de crescimento do clube a implantação das escolinhas, e neste ano de 2019 será possível este avanço, fazendo com que as crianças e jovens da nossa cidade e região tenham oportunidade da pratica esportiva,estamos buscando a melhor infraestrutura e condições para exercer o trabalho, que terá como principal objetivo a educação e evolução não só como cidadão e sim como um futuro atleta de rendimento ”, destacou Jonas Guzzatto, presidente do Concórdia Atlético Clube.

O investimento necessário para os pais oportunizarem a seus filhos a prática do esporte nas escolinhas do galo é de: R$ 75,00 (taxa de matrícula que inclui o kit com camisa, calção e meião), e o pagamento de R$ 60,00 mensais de fevereiro a dezembro (11 parcelas).

É possível também a aquisição do plano de Escolinha + cartão de torcedor, que terá um custo de matrícula de R$ 80,00 e as demais parcelas mensais de R$ 80,00, desta forma oportunizando ao pai ou familiar o privilégio de assistir aos jogos da equipe profissional do galo em 2019.

