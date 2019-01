No total, Agência Regional do Procon registrou 2.349 reclamações.

O setor de assuntos financeiros foi o que mais gerou reclamações na Agência Regional do Procon de Concórdia em 2018. É o que aponta o relatório anual dos serviços realizados pela entidade de defesa do consumidor. Ao todo, foram 748 reclamações desse setor que compreende contratos de financiamento, leasing, empréstimos bancários e afins. Esse setor compreende 31,84% do total de reclamações na agência local, que é de 2.349.



Depois de serviços financeiros, o setor de produtos vem na sequência com 665 reclamações; serviços essenciais, com 636; e serviços privados com 246 queixas. Tem ainda o setor de saúde, com 44 reclamações e habitação, com cinco.



Ainda conforme a Agência Regional do Procon de Concórdia, desse montante, 295 queixas tiveram que ser resolvidos na Justiça, uma vez que não houve resolução via Procon. Desse montante, 123 foram de assuntos financeiros; 82 de produtos, 62 de serviços essenciais, 24 de serviços privados e quatro de saúde.