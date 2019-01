Após tentar empreender fuga ao não obedecer ordem de parada, um rapaz de 27 anos termina preso pela Polícia Miiltar de Concórdia. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia nove. A abordagem se deu na BR 153, no KM 95 em Concórdia.



Trata-se de N.G.S, de 27 anos, que possui mandado ativo d prisão no Paraná por tráfico de drogas. A situação desse indivíduo foi conhecida após consulta no sistema. Além dele, também estava no carro outra pessoa de iniciais G.C.C.T. O rapaz com mandado foi apresentado no Presídio Regional de Concórdia.



Os dois estavam em um GM Classic, com placas do Paraná. Ambos fugiram de um abordagem policial em Irani e a PM de Concórdia foi informada do fato e realizou a abordagem do referido veículo.