Sidinei Schmidt retorna à função como indicação do partido do prefeito

Depois de seis meses afastado do cargo de secretário de Saúde de Concórdia, Sidinei Schmidt (foto) retornou à função nesta segunda-feira, 7 de janeiro. Em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, Schimidt diz que volta em uma situação diferente. “Eu retorno pelo partido do prefeito, o PSDB, em uma situação mais confortável. Me sinto mais seguro até para executar o trabalho de forma mais eficaz”, afirma.

No início da gestão do prefeito Rogério Pacheco (PSDB) e do vice Edilson Massocco (PR) o nome de Sidinei Schmidt foi apresentado como indicação do PSB, partido que fazia parte da coligação que venceu as eleições municipais de 2016. Agora, com o rompimento após a eleição da Câmara de Vereadores, a pasta da Saúde passou a ser vinculada ao PSDB.

Schimidt comenta que teve divergências de opiniões com lideranças do PSB. “Tivemos algumas ideias que acabavam não batendo e questões que não deram certo. Agora eu retorno pelo PSDB e as ideias são mais semelhantes. Com isso, vou conseguir dar mais celeridade aos trabalhos e projetos”, afirma o secretário.

Após a saída de Sidinei Schmidt em agosto de 2018, a Secretaria de Saúde foi comandada por Pedro Sperandio (PSB) até 1º de janeiro. Os desdobramentos da eleição à presidência do Legislativo levaram à saída do PSB do governo e os oito nomes que eram indicação do partido foram exonerados.