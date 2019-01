Após a alta nas vendas de Natal empresários e CDL Concórdia preparam mais uma campanha de vendas. Com o objetivo de fomentar os negócios no comércio a entidade em parceria com as centenas de empresas associadas promove no período de 21 a 26 de janeiro a 5ª edição da Liquida Concórdia.

Para os consumidores que estão em busca de bons descontos a campanha será o momento certo. O evento oferece descontos convidativos que devem variar de 30 até 70% em diferentes setores. Mas não são apenas os eletrônicos e eletrodomésticos que participam da semana de redução de preços em Concórdia, lojas de vestuários, calçados, acessórios, itens de beleza e perfumaria, móveis, decoração, artigos para o lar, farmácias e supermercados aderem à ideia. As concessionárias de veículos leves e pesados, assim como prestadores de serviços também fazem parte da Liquida Concórdia.

“O Natal e festas de fim de ano foram avaliadas positivamente pelos lojistas brasileiros e agora foco nas tradicionais liquidações e promoções de janeiro que atraem os consumidores logo nas primeiras semanas do ano. As pessoas estão voltando às compras graças a retomada na economia, acreditamos em melhor desempenho em 2019 e começamos com a Liquida Concórdia”, analisa o diretor de campanha de vendas, Marcos Menegat.

A intenção dos descontos e das liquidações é renovar o estoque para os próximos meses. Nas lojas de roupas destaque para as peças de verão. Itens decorativos e utilitários para casa da mesma forma devem ter boa saída. Os eletrônicos como celulares e computadores também terão redução e chamam a atenção dos clientes.

Ainda de acordo com Menegat a Liquida Concórdia favorece vários setores. “Os consumidores aguardam a temporada de queima de estoque com produtos com até a metade do preço ainda para garantir itens com valores mais elevados como ar condicionado, geladeiras e televisores. Na Liquida Concórdia serão inúmeras opções graças ao envolvimento dos lojistas que estão sendo instigados e organizados pela entidade”.

A entidade explica que no sábado, dia 26, último dia da promoção as lojas estarão funcionando até às 17h sem fechar ao meio-dia proporcionando maior comodidade aos consumidores.

(Fonte: Fabiana Passarin/ASCOM CDL Concórdia)