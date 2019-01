Moradores próximos ou endereçados na rua Atalácio Reginato, no centro de Concórdia, estão pedindo para que haja um estudo para transformar a via em mão única. O pedido ganhou força após um acidente com danos materiais, em que um veículo que estava estacionado foi atingido por um caminhão que entrou nesta rua e tentou acessar a Leônidas Fávero. O fato foi registrado pelo sistema de monitoramento de um prédio.



Conforme os moradores, essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente neste local. Eduardo Dalla Libera, proprietário do veículo atingido, ilustra esse pedido. Para ele, várias empresas se instalaram naquela região e até mesmo na Atalácio Reginato, o que aumentou o fluxo de veículos nessa via, que é considerada estreita para ser de mão dupla. O pedido é para o Departamento Municipal de Trânsito da Prefeitura de Concórdia.



O acidente com danos materiais, que envolveu o veículo de Eduardo aconteceu no dia 19 do mês passado, no começo da manhã. No momento, o motorista do caminhão não parou, alegando não ter percebido o choque. Porém, ele foi abordado mais tarde e disse que entrou nessa via por estar pela primeira vez na cidade.