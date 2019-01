Quatro mulheres ficaram feridas sem gravidade em um engavetamento, que envolveu três veículos, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde desta terça-feira, dia oito, na SC 283, em Fragosos. As vítimas eram ocupantes de um Gol, placas de Ipumirim. Todas elas precisaram ser levadas para atendimento médico no Hospital São Francisco. Uma delas apresentava suspeita de fratura no braço e lesões no rosto. O Corpo de Bombeiros Voluntários e o Samu trabalharam nessa ocorrência.

Os outros veículos envolvidos são um Focus de Capinzal e um ônix, de Concórdia. De acordo com informações, um dos veículos teria diminuído a velocidade para acessar uma outra via vicinal, quando os outros dois veículos não conseguiram parar a tempo provocando a colisão. Todos os carros se dirigiam em direção ao Distrito de Santo Antônio.



A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para fazer o levantamento do acidente.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)