O Sicoob Crediauc creditou na conta corrente dos cooperados, nos 16 municípios da área de atuação, na data de 31 de dezembro de 2018, o valor total de R$ 2,9 milhões referente ao pagamento dos juros sobre o capital social. A prática em remunerar o capital social iniciou em 2014, trazendo mais um benefício para o quadro social. No acumulado até 2018 foi distribuído R$ 15.149.070,80. Esse valor é apenas uma parte do resultado da cooperativa. Após o fechamento do exercício de 2018, o Sicoob Crediauc realizará as pré-assembleias e informará o cooperado das sobras do exercício.

Para a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, a cooperativa teve um ano positivo apesar das adversidades no cenário nacional, com resultados positivos para o cooperado. “Com o esforço de nossa equipe e a confiança dos cooperados, conseguimos gerar bons resultados, que serão apresentados nas assembleias. A remuneração sobre o capital social é um dos benefícios que oferecemos ao nosso quadro social. São mais de 44 mil cooperados que participam das decisões, benefícios e são donos do negócio”, destaca.

As pré-assembleias iniciam no dia 13 fevereiro de 2019, pelo município de Peritiba, e serão concluídas no dia 16 de abril com a assembleia homologatória para os delegados representantes de cada município da área de atuação.

(Fonte: Luiz Henrique Rigon/Especial)