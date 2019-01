Um acidente entre uma Biz e um Fox, ambos com placas de Concórdia, deixou uma mulher de 57 anos ferida na tarde de terça-feira, dia 08. A colisão aconteceu no Bairro Itaíba, na esquina entre as Ruas Aimoré e Yanomanis. A condutora da moto é que sofreu os ferimentos. A motorista do carro não se feriu, mas ficou nervosa e passou mal após o acidente.

A condutora da moto recebeu atendimento dos Bombeiros Voluntários e foi levada ao Hospital São Francisco para avaliação médica. De acordo com as informações da guarnição, ela sofreu apenas escoriações pelo corpo. Já a motorista do Fox foi atendida por uma equipe do Samu e não precisou ser conduzida ao Pronto-Socorro.

A Polícia Militar esteve no local para fazer a orientação de trânsito e para levantar informações sobre as causas do acidente.