Os Bombeiros Voluntários de Concórdia estão com inscrições abertas para o programa Bombeiros Mirins 2019. Serão oferecidas 60 vagas para meninos e meninas com idade entre 12 e 13 anos. As inscrições devem ser feitas na sede da corporação até o dia 25 de janeiro. É necessário levar copia da identidade e CPF, carteira de vacinação, foto 3 x 4, comprovante de residência, boletim escolar para confirmar que o adolescente é estudante e atestado de boa saúde física.

O comandante em exercício Igor Swingel explica que o objetivo deste trabalho é incentivar a formação de novos bombeiros voluntários. “Eles iniciam na nossa entidade aos 12 anos e se formam aos 18. São sete anos atividades”, pontua. Parte da formação é prática e são contempladas questões de valores como altruísmo, colaboração, responsabilidade, cidadania, uso seguro da internet e drogas. “O objetivo é formar futuros bombeiros e cidadãos de bem”, destaca Swingel.

O programa foi implantado em Concórdia há 12 anos e muitos bombeiros que estão em atividade atualmente iniciaram como mirim. “Percebemos um desempenho diferente nessas pessoas. Elas têm um conceito de voluntariado muito mais forte. Se for plantar isso logo cedo nas crianças, os resultados são excelentes”, afirma o comandante. As aulas estão previstas para iniciar no dia 18 de fevereiro.