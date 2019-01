Dois apenados do Presídio Regional de Concórdia não haviam retornado para a unidade prisional depois da saída temporária de fim de ano. A informação é da Administração do Presídio Regional. O prazo para o retorno das saídas temporárias encerrou na segunda-feira, dia sete,



Conforme apurado pela Rádio Aliança, um dos apenados se apresentou nesta manhã, fora do prazo de retorno. O outro ainda não havia retornado até o meio-dia. A identidade não é informada. Após o prazo de sete dias, se o detento não retornar a unidade prisional, passa a ser considerado foragido.



Em Concódia, cerca de 30 apenados foram beneficiados com a saída temporária de fim de ano que iniciou no último dia 21 e foi até o dia primeiro de janeiro. Cada apenado teve direito de ficar sete dias com os familiares para o período de fim de ano. Os últimos que saíram deveriam ter retornado no último dia sete.



O número de evasão em Concórdia compreende um total de 77, registrado em todo o estado de Santa Catarina, em que 2.706 detentos foram beneficiados com as saídas temporárias.