Cinco carros e três motos foram entregues na Prefeitura de Concórdia, na manhã desta terça-feira, dia 08. Os veículos serão utilizados nas Secretarias de Agricultura, Saúde, Assistência Social e Transportes. O valor investido nas aquisições é de R$ 242 mil.

O prefeito Rogério Pacheco destacou que a renovação da frota é necessária, para que os setores tenham condições de atender as demandas de forma mais eficiente, além de economizar dinheiro público com manutenção. “Com estes entregues hoje, já são 25 veículos adquiridos desde que iniciamos a Administração. É desta forma que estamos procurando dar melhores condições de trabalho aos servidores e assim, melhoramos o atendimento à população”, comenta. “E é claro, com veículos novos nós temos menos custos de manutenção”, ressalta.

Pacheco lembra que dois dos veículos entregues nesta terça-feira, foram viabilizados por ele, ainda na época em que ele era vereador. “Conseguimos emendas na época, com o deputado Marco Tebaldi, mas em função de problemas de ordem burocrática, os veículos não haviam sido destinados ainda para Concórdia. Na última viagem que fiz a Brasília consegui resolver e hoje os carros estão aqui”, comemora.

Confira quais foram os veículos entregues e fonte de recursos:

- Dois veículos Renault Kwid – valor de investimento de R$ 41.500,00 cada, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Os veículos serão destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação para utilização nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

- Dois veículos Renault Kwid – valor de investimento de R$ 41.500,00 cada, total de R$ 83 mil, com recursos próprios. Os veículos serão destinados a Secretaria Municipal de Agricultura.

- Um veículo Renault Kwid – valor de investimento de R$ 41.500,00, com recursos próprios do município. O veículo será destinado à Secretaria Municipal de Transportes.

- Três motocicletas CG 160 – Investimento de R$ 11.390,00 cada – total de R$ 34.170,00, com recursos próprios. Serão utilizadas na Secretaria Municipal de Saúde no Programa de Combate à Dengue –. Custeados pelo Fundo Municipal de Saúde

- Veículos – Total investido de R$ 207.500,00

- Motocicletas – R$ 34.170,00