A Polícia Militar de Concórdia recuperou no fim da tarde da segunda-feira, dia sete, mais um veículo que tinha registro de furto ocorrido no fim de semana. Trata-se de um VW Gol, que foi achado abandonado nas proximidades do acesso a comunidade de Cachimbo. O veículo estava sem as quatro rodas e sem a bateria. O fato foi registrado pela Polícia Militar Ambiental, que durante rondas, visualizou o veículo.



Este é o segundo caso de recuperação de veículo sem as rodas e sem bateria em Concórdia nos últimos dias. Durante o fim de semana, um outro veículo Gol foi achado nessas mesmas condições nas proximidades da comunidade de Lageado dos Pintos.