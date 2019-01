Mais um ato de vandalismo foi registrado em Seara envolvendo a Casan. Desta vez os alvos foram equipamentos localizados na barragem de captação de água, localizada em linha Água Bonita.

Conforme o gerente local, Renato Scissel, no fim de semana pessoas ainda não identificadas foram até o local e cortaram os fios de cobre da bomba que faz a captação de água do rio Caçador para depois ser tratada na ETA (estação de tratamento).

O problema foi percebido na tarde de domingo quando começou a faltar água em alguns reservatórios, porém se pensava que era apenas um problema na bomba, mas em averiguação mais detalhada na segunda-feira, 07, a equipe da Casan constatou que cerca de 100 metros de cabos foram furtados além de um mangote que foi cortado, possivelmente com um facão, segundo o gerente.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia e a Polícia Civil deverá dar encaminhamento a investigação.

Em função dos problemas diversos bairros ficaram sem água na segunda-feira, como por exemplos as localidades mais altas como bairro Bela Vista, Vila Esperança, parte do Nações e alguns locais no bairro São João e Industrial.

Ainda conforme a Casan os reparos já estão em andamento e nas próximas horas a situação deverá ser normalizada.

Ato recorrente

Na semana passada a Casan de Seara também havia registrado um boletim de ocorrência por atos de vandalismo. Naquela ocasião houve o arrombamento de uma porta onde havia a chave de uma bomba que abastece moradores próximo da Escola Núcleo Deolindo Zílio, na saída para Chapecó.

(Fonte: Belos FM)