Gestor já esteve à frente da secretaria do início de 2017 até agosto do ano passado.

A posse do secretário ocorreu nesta segunda-feira, 7 de janeiro, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. Sidinei Schimdt retorna à pasta após ter deixado o cargo há pouco mais de quatro meses, por motivos pessoais. Ele esteve à frente da Secretaria de Saúde desde o início da atual administração, em 2017, até a saída em agosto do ano passado. A posse foi acompanhada pelo prefeito, Rogério Pacheco, vice-prefeito, Edilson Massocco, membros da equipe de governo e representantes do Poder Legislativo.



Em seu pronunciamento, Sidinei comenta que retorna ao cargo mais confiante para o trabalho que irá enfrentar, pois conta com uma equipe preparada e agora também experiente, levando em conta os dois anos da atual gestão. O secretário também relembrou os problemas que enfrentou quando assumiu a pasta pela primeira vez, como a frota veicular, que era antiga e apresentava vários problemas.



Sidinei também falou sobre os avanços que já aconteceram na saúde, como a nova ambulância do SAMU, e do desafio de conseguir sempre mais recursos e investimentos. Mesmo afastado, o gestor observou os trabalhos da secretaria e identificou alguns problemas que, em conversa com membros da equipe e colaboradores, já encaminham alternativas para solucioná-los.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)