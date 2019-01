Jogos da volta pelo terceiro lugar e título acontecem no campo de Sertão.

Final do Interiorano de Futebol Sete será no dia12

Será conhecido no próximo dia 12 o Campeoão de 2018 do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete Masculino.



As duas partidas serão em Linha Sertão.



16h: Pruciano x Canhada Funda A (Terceiro Lugar)

17h: Sertão x Castelo (Título)